La World Boxing suma nuevos miembros; busca reconocimiento del COI

Nuevos países se suman a la World Boxing, organismo que busca el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional (COI) y de esta manera mantenerse dentro del programa olímpico.

En su congreso anual celebrado en Colorado, Estados Unidos, la World Boxing aprobó las solicitudes de las Federaciones Nacionales (FN) de boxeo de Uzbekistán, Kazajstán, Guatemala y Laos para ampliar su membresía a 55 países.

Una nota de prensa del organismo informó que la aceptación de estos nuevos miembros se dio el domingo 3 de noviembre, último día del congreso anual que se celebró en Pueblo, Colorado, tras la conclusión del exitoso Campeonato Mundial de Boxeo Sub-19.

La World Boxing destaca que la incorporación de Uzbekistán y Kazajstán, dos de las principales naciones del boxeo del mundo, es un gran impulso y aumenta significativamente la presencia de la nueva Federación Internacional (FI) en Asia, donde ahora tiene 13 miembros.

Uzbekistán ha sido una de las principales naciones del boxeo en los últimos dos Juegos Olímpicos y encabezó el medallero en París con cinco oros. Kazajstán es ampliamente considerado como otra potencia en el deporte.

Otros países que se han unido recientemente a la World Boxing son Tailandia, Kirguistán, Bélgica, Irak, Lituania, Andorra y Madagascar.

World Boxing has approved four new applications from the National Federations for boxing in Uzbekistan, Kazakhstan, Guatemala and Laos to take its membership to 55 countries.



To read the full story, visit: https://t.co/kWsDg540h1#TimeForWorldBoxing #Boxing pic.twitter.com/oapcOmBpfo