Luis 'El Nica' Concepción disputará el título mundial mosca regular de la AMB

El púgil panameño Luis ‘El Nica’ Concepción, campeón interino mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tendrá la oportunidad de combatir con el campeón mundial regular de su categoría, el ucraniano Artem Dalakian, luego de que el organismo ordenara el combate, a través de su comité de campeonatos.

Una nota de prensa de la AMB, explica que de conformidad con la regla C.11 de Campeonatos, el campeón debe defender el título contra el retador oficial cada nueve meses a partir de la fecha en que se convirtió en campeón.

La última pelea obligatoria de Dalakian fue el 15 de junio de 2019 y el plazo para la próxima venció el 14 de marzo de 2020, por tal razón debe pelear contra Concepción.

Por otra parte, la regla C.13 de la AMB – Limitaciones del combate, dice que el campeón no puede pelear contra un boxeador que no sea el retador oficial dentro de los sesenta (60) días posteriores a la expiración del período de defensa obligatorio.

Con base en lo anterior, se ordenó un período de negociación de treinta (30) días a partir del 19 de agosto de 2021, que cerrará el próximo 18 de septiembre.

Si ambos equipos no llegan a un acuerdo en el lapso establecido o alguna de las partes no mostrara la voluntad para negociar, el Comité del Campeonatos podrá ordenar una subasta bajo el reglamento y condiciones de la AMB.