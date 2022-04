Martans: compromiso con la CSS es serio y hasta hay cárcel

Carlos “Chicho” Martans, directivo del Tauro FC, aseguró que no hay ningún club de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con el que “haya conversado” que se niegue o piense que es malo que los jugadores tengan “seguro social”, pero considera que la normativa laboral vigente en la República de Panamá dificulta a los dueños de los clubes implementar el pago de la cuota obrero – patronal y, además, afrontar otros gastos que surgirían en el proceso.

Según Martans, en Panamá el negocio del fútbol no es bueno. “Es un negocio que no es rentable, donde los dirigentes se meten la mano en el bolsillo a diario para tratar de echar sus clubes adelante”, afirmó.

La Asociación de Futbolistas de Panamá (AFUTPA), presidida por Juan Ramón Solís, exige a los directivos de la LPF y a la FEPAFUT firmar el acuerdo que garantice a sus agremiados el acceso a la seguridad social. Anoche, luego de varias horas de estar reunidos, las partes en conflicto anunciaron el levantamiento del cese de labores de los jugadores, establecer una nueva mesa de negociación y, por ende, reanudar el Torneo Apertura 2022.

El dirigente taurino sostuvo – en el Programa El Marcador, que transmite NEXTV, Canal 21¬ que el compromiso de pagar cuotas en la Caja de Seguro Social (CSS) es serio y que es algo donde –una vez surgida la obligación de pagar– no se puede fallar y con lo cual se tiene que estar al día porque “las leyes así te obligan, a que no te puedas atrasar; porque si te atrasas, harás arreglo de pago y eso es complicado”.

“Todo es cuestión de recursos para poder llegar a lo de la seguridad social, donde tienes un compromiso todos los meses, que no puedes evitar. Incluso (…) tiene cárcel el no pagar el seguro social y ese es el temor de muchos de nosotros… no porque no lo vayamos a pagar, sino que les hago una pregunta: si el club en un momento dado pasa por un problema económico y hay que decidir entre pagar el seguro social o la planilla, ¿qué pagarías?”, planteó el directivo albinegro.

Específicamente, el Artículo 241 del Código Penal contempla penas de entre 2 a 4 años de prisión para quien retenga o no remita las cuotas empleado-empleador a la Caja de Seguro Social, siempre que estas superen la suma de mil balboas (B/1,000.00).

“Lógicamente es una responsabilidad que tenemos los dirigentes de decir sí o no (al pago de cuotas en la CSS), porque siempre hay tres, cuatro o cinco clubes a los que les cuesta pagar la quincena y a veces nos atrasamos un poquito, y tenemos que estar peleando con eso”, resaltó.

Martans reconoció que se necesita más para llegar al profesionalismo en el fútbol panameño y, por ello, cree necesaria la creación de una ley que “permita que todo el mundo esté en la misma sintonía”.

Insistió en que para que pueda darse la implementación del seguro social tiene que haber una ley especial para el deporte porque, a su criterio, de apegarse los clubes de la LPF a la legislación laboral vigente en la República de Panamá les traería considerables gastos adicionales, ya que tendrían que pagar el décimo tercer (XIII) mes, tener un ahorro para pagar las liquidaciones cuando se acaban los contratos, entre otros asuntos.

Dijo que la AFUTPA igualmente debe explicar a sus agremiados que –en base con la legislación impositiva que rige en el territorio nacional– habrá futbolistas que, de acuerdo con el monto de su salario, tendrían que hacer frente a los descuentos e impuestos establecidos mediante ley.

“Los técnicos, los utileros, los médicos van a venir y también van a querer seguro social… es bien difícil porque no tenemos claro el panorama; tienen que estar claras las leyes porque si no están claras va a ser bien difícil tomar responsabilidades que no vamos a poder cumplir”, sentenció Martans en El Marcador de NEXTV, Canal 21.

