Panamá cae ante Uruguay en inicio de clasificatorio a la AmeriCup

La Selección Mayor de Baloncesto de Panamá no tuvo un buen inicio en el Torneo Clasificatorio a la AmeriCup 2025, al caer ante su similar de Uruguay 99-78.

El partido, correspondiente al grupo B de la competencia, se llevó a cabo en la Antel Arena de la ciudad de Montevideo y marcó el estreno del técnico argentino Gonzalo García al frente del quinteto nacional.

Desde un inicio el quinteto uruguayo mostró su superioridad en la cancha y que se fue traduciendo en diferencia de puntos al tener un mejor control de balón y un eficiente porcentaje de tiros de afuera, principalmente desde la línea de tres puntos.

El que más hizo daño a la defensa panameña fue Bruno Fitipaldo, quien en 24:51 minutos jugados anotó 22 puntos (8-10 en tiros de campo, incluyendo cinco canastas de tres puntos en igual cantidad de intentos). Igualmente contribuyó con 10 rebotes, ocho asistencias y cuatro robos de balón.

Otro jugador uruguayo que brilló en el ataque fue Jayson Granger, quien también anotó 22 unidades, con 7-12 en tiros de campo (4-7 en lanzamientos de tres puntos) y seis asistencias.

Panamá, por su lado, tuvo una mala defensa, principalmente en las transiciones, ya que abrieron el camino para que los uruguayos tomaran sus tiros de una manera cómoda.

Al ataque, el quinteto nacional tuvo un intermitente juego en el que no pudo ser consistente, al no rotar el balón y forzar muchas jugadas, las cuales complicaban aún más las anotaciones. Igualmente las pérdidas de balón fueron letales para el quinteto istmeño con un total de 21.

El mejor al ataque de Panamá fue Carlos Javier Rodríguez, quien anotó 20 puntos, con seis canastas en 13 intentos en tiros de campo y tres asistencias. También destacó Trevor Gaskins con 17 unidades.

El próximo compromiso de Panamá en este torneo será este lunes 26 de febrero cuando enfrente nuevamente a Uruguay pero en la arena Roberto Durán de la ciudad de Panamá a partir de las 8:10 de la noche (hora de Panamá).

