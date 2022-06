Panamá debuta ante Dominicana en Premundial U-15 de béisbol

Panamá debutará ante República Dominicana mañana viernes en el Campeonato Premundial U-15 de Béisbol que se disputará en Valencia, estado de Carabobo, Venezuela.

El encuentro ante los dominicanos está programado para iniciar a las 9 de la mañana.

Ayer, el equipo panameño arribó a la sede de la competencia con miras a la competencia regional.

Una nota de prensa de la Federacipon Panameña de Béisbol (Fedebeis) informó que el calendario del torneo tuvo que ser modificado luego de que Brasil, Honduras e Islas Vírgenes decidieron no participar.

El resto del calendario de Panamá es el siguiente: el sábado 4 ante Venezuela, a las 12:00 mediodía; el domingo Panamá descansará; el lunes 6 ante Puerto Rico, desde las 9:00 a.m.; el martes 7 será frente a Colombia, a las 9:00 de la mañana; y el miércoles 8 va ante Cuba, para cerrar su participación en la ronda de todos contra todos.

Las semifinales cruzadas de los clasificados 1 vs. 4 y 2 vs. 3 están pactadas para el viernes 10 de junio a las 9:00 a.m. y 12:00 mediodía, respectivamente. La gran final será el domingo 12 de junio.

