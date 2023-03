Panamá logra histórico triunfo en el Clásico Mundial de Béisbol

Panamá logró un histórico triunfo en sus participaciones del Clásico Mundial de Béisbol, al debutar en la edición 2023 con un triunfo de 12-5 sobre Taiwán en partido correspondiente al grupo A del torneo internacional, cuya sede es Taichung, Taiwán.

Jonathan Araúz extends Panamas's lead with a 2-run base knock in the 6th. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/x5acbpxIf2