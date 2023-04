Panameño Carlos ‘Arañita’ Ortega busca hoy cetro latino de la OMB

El clasificado mundial panameño Carlos ‘Arañita’ Ortega buscará hoy el título latino minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) cuando enfrente al puertorriqueño René ‘Chulo’ Santiago, quien ostenta actualmente el cetro.

El combate, pactado a 10 asaltos, será el estelar de la función que organizan las empresas Master Promotions y All Star Boxing y que tendrá como sede el centro de combates de Pandeportes a partir de las 7 p.m. (será transmitida por ESPN para Latinoamérica).

‘Arañita’ Ortega, N.°15 en las 108 libras del ránking de la OMB, no tuvo problemas en la ceremonia de pesaje oficial al marcar en la báscula 107 libras.

Por su parte, ‘Chulo’ Santiago, N.°11 de la clasificación minimosca de la OMB, pesó 108 libras exactas.

El ganador del combate entre ‘Arañita’ Ortega y ‘Chulo’ Santiago escalará a las primeras posiciones del ránking mundial de la OMB y se pondrá a las puertas de disputar un título mundial.

En el combate coestelar, el cubano Damián Rodríguez se medirá al boricua Derrieck Cuevas por el cetro Fedecentro welter AMB a 10 rounds. En el pesaje oficial, tanto Rodríguez como Cuevas pesaron 146 3/4 de libras.

Por el campeonato semipesado Fecarbox (CMB), el cubano residente en Panamá, Yunior Menéndez (173 3/4) se medirá a Juan Carlos Chavarría (173).

Otros pleitos de la función serán entre Luis Rodríguez (Puerto Rico) vs Roger Guerrero (Ecuador) a 10 asaltos y 168 libras; Giodanny Jimenez (Venezuela) vs Antonio Ocles (Ecuador) a 8 rounds y 168 libras; Orlando Martínez (Panamá) vs Richard Trejos (Panamá) a 4 rounds y 135 libras; y Gerardo Sánchez (Honduras) vs Tomás Villar (Panamá) a 4 rounds y 108 libras.

