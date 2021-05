Panameño Yoel Bárcenas dice que "no hay presión" en el Girona FC

El atacante panameño del Girona Yoel Bárcenas reconoció este viernes en rueda de prensa que "es bonito" verse en puestos de 'playoff' de ascenso a Primera, pero a la vez alertó que "en Segunda si te relajas te dan una colleja para despertarte".

El '23' rojiblanco, "contento", apuntó que "no ha sido una temporada fácil porque ha habido un montón de contratiempos", y destacó que si el Girona ha llegado hasta las posiciones de 'playoff' es por el trabajo que se ha hecho "desde los jugadores hasta el cuerpo técnico".

Publicidad

"Hay que seguir trabajando así, con positivismo", añadió Yoel después de reivindicar que "no hay presión" porque el equipo no había estado en puestos de 'playoff' hasta ahora y subrayó que "no hay favorito" en el duelo de este lunes entre el Girona, sexto, y el Sporting de Gijón, quinto.

De cara a este "partido directo", el delantero panameño insistió en que el Girona debe abstraerse de la clasificación y en que solo debe centrarse en "ganar". "La oportunidad está ahí, y hay que intentar aprovecharla", añadió.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Jinetes panameños buscan acabar con sequía en el Preakness Stakes

Yoel, además, enfatizó que toda la plantilla quiere que el Girona juegue en Primera la próxima temporada y argumentó que el equipo se encuentra mejor porque todos sus integrantes están "más familiarizados y hay más confianza en el equipo".