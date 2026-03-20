Deportes - 20/3/26 - 07:30 PM

¿Quedará fuera del Mundial? Alexander-Arnold no es convocado para amistosos

Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, no consideró al lateral derecho del Real Madrid para la fecha FIFA de marzo.

 

Por: Inglaterra/EFE -

Trent Alexander-Arnold se está quedando sin tiempo para ir al Mundial tras no entrar en la más reciente convocatoria de Inglaterra armada por Thomas Tuchel.

El lateral derecho del Real Madrid quedó fuera el viernes de una lista de 35 jugadores, ya que el seleccionador Tuchel prefirió como opciones en esa posición a Tino Livramento (Newcastle), Djed Spence (Tottenham) y Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), quien habitualmente es un defensa central.

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“Sé que es una decisión difícil, sé que es un gran nombre, un talento enorme y una gran carrera, pero siento que sé lo que Trent puede darnos y aun así decidí mantenerme con los jugadores que estuvieron concentrados con nosotros”, dijo Tuchel.

El seleccionador señaló que consideraba importante respaldar a los jugadores que ayudaron a Inglaterra a clasificarse al Mundial y que le causaron una buena impresión en las concentraciones de de septiembre, octubre y noviembre.

“Sé muy bien lo que Trent puede ofrecernos. He jugado muchas veces contra él y sufrí cuando jugó contra mis equipos. Conozco muy bien sus fortalezas”, dijo Tuchel, quien tuvo que enfrentar a Alexander-Arnold, ex de Liverpool, cuando dirigió a Chelsea en la Liga Premier.

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Para su última concentración antes de anunciar su lista para el Mundial, Tuchel eligió un grupo ampliado, con algunos jugadores que han tenido una gran carga de partidos esta temporada y que no se incorporarán al equipo hasta después del encuentro contra Uruguay el 27 de marzo.

Luego, algunos serán liberados antes de otro amistoso contra Japón en el Estadio de Wembley el 31 de marzo.

El defensor Harry Maguire y el mediocampista Kobbie Mainoo, ambos del Manchester United, fueron citados junto con Dominic Calvert-Lewin, quien suma 10 goles con Leeds en la liga esta temporada. James Garner, volante de Everton, Jason Steele, arquero de Brighton, obtuvieron sus primeras convocatorias.

El Mundial en Estados Unidos, México y Canadá comienza en junio.

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