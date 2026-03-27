Deportes - 27/3/26 - 05:49 PM

Raphinha se perderá cuartos de final de la Champions ante el Atlético

El atacante del Barcelona sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho en el amistoso de Brasil frente a Francia del jueves.

 

Por: España/ EFE -

El atacante del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha' estará cinco semanas de baja por una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho que sufrió en el partido amistoso del jueves en que Brasil cayó por 1-2 frente a Francia en Foxborough (EE.UU.).

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Así lo confirmó el club español pocos minutos después de que la selección brasileña desconvocara al delantero, que regresa a Barcelona para empezar el tratamiento de recuperación.

"El jugador del primer equipo Rafael Dias 'Raphinha' sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF a raíz de las molestias que notó durante la disputa del Brasil-Francia", reza el comunicado del club azulgrana.

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De confirmarse estos plazos, el futbolista se perderá la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid y un mínimo de cinco partidos de LaLiga EA Sports.

El pasado 26 de septiembre, Raphinha ya sufrió una lesión similar en el mismo músculo que le obligó a perderse casi dos meses de competición. 

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