Deportes - 27/3/26 - 03:12 PM

Panamá empató ante Sudáfrica en partido de poca ofensiva

La anotación del onceno nacional fue del volante Yoel Bárcenas a los 23 minutos.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

Panamá salió con un empate 1-1 en la ciudad de Durban en su primero de dos partidos amistosos ante Sudáfrica celebrado en el Moses Mabhida Stadium.

El onceno nacional no mostró mucha ofensiva en el encuentro, aunque hay que señalar que Christiansen partió con varios jugadores no habituales en el onceno titular con el objetivo de darle minutos a futbolistas que han tenido poca actividad con la selección.

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En los primeros 15 minutos de juego Sudáfrica creó varias ocasiones en ataque pero no las aprovechó y en otras el portero Luis 'Manotas' Mejía tuvo buenas intervenciones para impedir que los sudafricanos tomaron la ventaja en el partido.

Fue Panamá la que abrió el marcador a los 23' minutos por intermedio de Yoel Bárcenas, quien luego de recibir un pase de Cecilio Waterman definió de gran forma de pierna derecha bien colocado al palo izquierdo.

Luego de esta anotación, Panamá generó poco en ataque, mientras que Sudáfrica tuvo más oportunidades pero sin anotar.

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En la segunda mitad Sudáfrica fue mucho mejor al ataque y casi iniciando esta parte logró el empate con Oswin Appollis, quien remató de pierna derecha ante una defensa de Panamá que no fue la mejor en esa jugada. 

A pesar del dominio en el resto del partido, el gol de la victoria no pudo llegar para los sudafricanos, por lo que tuvieron que conformarse con la igualdad.

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Lo lamentable del encuentro de Panamá fueron las salidas del portero Luis 'Manotas' Mejía y del lateral Eric Davis por una molestia muscular y un golpe en uno de los hombros respectivamente.

Mejía fue reemplazado por Orlando Mosquera, quien también tuvo una excelente presentación, impidieron en varias ocasiones que los sudafricanos marcaran por lo menos su segundo gol.

El segundo encuentro entre Panamá y Sudáfrica será este martes 31 de marzo en Ciudad del Cabo a las 12:30 mediodía (hora de Panamá).

 

 

 

 

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