Nataly Delgado, lista para defender título mundial supermosca de la AMB

La campeona mundial supermosca de la Asociación mundial de Boxeo (AMB), la panameña Nataly Delgado, cumplió con le peso de su categoría, por lo que está lista para defender su cetro este sábado 28 de marzo en el Centro de Convenciones del Crowne Plaza, de la ciudad de Managua, Nicaragua, ante la venezolana Yoselin Fernández.

NO DEJES DE LEER: Panamá empató ante Sudáfrica en partido de poca ofensiva

Delgado marcó sin problemas en la báscula 114.6 libras para estar habilitada para el encuentro titular, en el que defenderá la faja de las 115 libras de la AMB por segunda ocasión.

Su rival, la venezolana Fernández, tampoco tuvo contratiempos en el pesaje oficial, al registrar 113 libras.

"Estamos optimistas de defender de manera exitosa el título mundial, poner en ejecución lo planificado para lograr el objetivo", expresó desde Nicaragua Delgado, quien destacó el trato y el valor que le han dado a su título.

El encuentro titular de la panameña formará parte de una función organizada por la empresa promotora local Güegüense Box Promotions.

Delgado, de 31 años, conquistó el cetro mundial de las 115 libras de la AMB el 18 de julio de 2025 en la ciudad de Panamá cuando venció por decisión unánime a la mexicana y excampeona mundial Maribel Ramírez.

NO DEJES DE LEER: Italia da un paso en firme y va por pase al Mundial el martes

Su primera defensa la efectuó el sábado 6 de diciembre de 2025 cuando venció por decisión unánime a la mexicana Arlenn Sánchez en el combate estelar de la función que tuvo como sede la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

Para el combate de este sábado, la boxeadora panameña se presentará con récord de 19 triunfos, siete derrotas y cinco nocauts, mientras que Fernández tiene un palmarés de 16 victorias, siete derrotas y nueve nocauts.