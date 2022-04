Real Madrid viajó a Londres sin Ancelotti para enfrentar al Chelsea

Real Madrid emprendió su viaje a Londres para el partido de este miércoles frente a Chelsea en la ida de cuartos de final de la Champions League y lo hizo sin el técnico Carlo Ancelotti quien sigue arrojando positivo en las pruebas, el italiano hará un nuevo intento y no pierde la esperanza de estar en Stamford Bridge.

Ancelotti no ha superado el cuadro de Covid que lo mantiene al margen del equipo, el estratega no estuvo presente en el banquillo ante Celta y se esperaba que pudiera integrarse antes del viaje a Inglaterra, pero los planes cambiaron porque el italiano no arroja una prueba negativa que le permita viajar.

Los futbolistas junto con el cuerpo técnico encabezado por Davide Ancelotti volaron y aterrizaron en Londres, esta noche pisarán la cancha de Stamford Bridge y quedarán listos para el duelo de este miércoles, en Madrid, serán horas de incertidumbre y ‘Carletto’ se realizará una nueva prueba en la mañana.

El resultado negativo permitiría al técnico viajar lo antes posible a Londres, a medio día o recién entrada la tarde para dirigir a Real Madrid frente a Chelsea y las esperanzas no se pierden al interior del equipo blanco.

