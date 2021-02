Saúl ‘Canelo’ Álvarez cumple defensa mandatoria y apunta a unificar títulos

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez cumplió con su defensa mandatoria ante el turco Avni Yeldirim y ahora apunta a seguir su camino a unificar los dos cetros que le faltan para convertirse en el rey indiscutivo del peso supermediano.

‘Canelo’ Álvarez venció por nocaut técnico al final derl tercer asalto a Yildirim para defender los cetros supermedianos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el pleito estelar de la función que se realizó en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami ante 15 mil espectadores.

Desde un inicio ‘Canelo’ Álvarez dominó ampliamente la pelea conectando golpes precisos al rostro y a la zona media de Yildirim. Ya en el tercer asalto, los golpes del mexicano hicieron daño al turco, al ser derribado, aunque logró levantarse para sobrevivir. No obstante, no salió en el cuarto round y de esta manera Álvarez se llevó la victoria.

Con la victoria, Álvarez mejoró a 55-1-2 (36 Kos) y ahora apunta a la conquista de los otros dos títulos que le hacen falta en esta categoría.

Ayer, después del pleito ante Yildirim, se confirmó que el 8 de mayo ‘Canelo’ Álvarez unificará con el británico Billy Joe Saunders, campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), mientras que en septiembre buscaría el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el cual ostenta el estadounidense Caleb Plant.

De lograr anexarse los títulos de la OMB y la FIB, Álvarez se convertiría en el primer boxeador en tener los cuatro cetros de la categoría de las 168 libras en la historia de este deporte. Además también será el primer azteca en unificar los cuatro cetros de los cuatro principales organismos de boxeo.