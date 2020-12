Saúl ‘Canelo’ Álvarez venció sin problemas a Callum Smith

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez venció este sábado por votación unánime al inglés Callum Smith para ganar las fajas de peso súpermediano del Consejo Mundial y la Asociación Mundial de Boxeo.

Álvarez recibió tarjetas a favor de 119-109, 119-109 y 117-111 que reflejaron su superioridad con lo que se confirmó como el mejor púgil del momento sin límite de peso en un pleito en el que fue de menos a más y dominó con un gran repertorio de golpes ante un contrario que llegó con 27 victorias consecutivas, 19 por nocaut.

.@Canelo’s head movement is NEXT LEVEL



(via @DAZNBoxing)

pic.twitter.com/PjU10E9DDD