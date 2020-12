Escupe a jugador de equipo rival en partido del fútbol alemán (Vídeo)

Marcus Thuram, atacante del Borussia Monchengladbach e hijo del exfutbolista Lilian Thuram, escupió a Stefan Posch en el rostro, defensa del Hoffenheim, situación que le costó la expulsión al delantero francés durante la décimo tercera jornada de la Bundesliga.

La acción se dio al minuto 79, cuando Thuram se encaró con Posch, pero el artillero escupió, sin importar la pandemia por COVID-19, a la cara de Posch. La escena fue revisada en el VAR y posteriormente el número 10 del Monchengladbach vio la tarjeta roja.

La expulsión llegó cuando el partido se encontraba 1-1 con anotaciones de Lars Stindl por parte de los locales y de Andrej Kramaric del Hoffenheim, conjunto que aprovechó la superioridad numérica para hacer el 1-2 al minuto 86 con tanto de Ryan Sessegnon.

Al finalizar el cotejo, Marco Rose, entrenador del Monchengladbach reprobó el comportamiento de Thuram y ofreció disculpas.

“En nombre del club y personalmente como entrenador, me gustaría disculparme por el incídete que involucró a Marcus Thuram y la tarjeta roja. Eso no es parte del futbol. Cruzó todas las fronteras y no es apropiado. Marcus Thuram es un buen jugador y una buena persona, es muy reflexivo y muy bien educado. Es posible que se le haya quedado un fusible en esta escena, esa es la única forma en que puedo explicarme lo que pasó. Me disculpo. Le ha hecho un flaco favor al equipo”.

Thuram ha disputado 20 compromisos en lo que va de la temporada, 13 de Bundesliga, seis de Champions League y uno más de Copa, en los que suma cuatro anotaciones, además de que tiene siete asistencias.

La derrota del Monchengladbach ante el Hoffenheim, deja al conjunto de Rose en la octava posición con 18 unidades, mientras que su oponente de la Jornada 13 se ubica en el décimo primer lugar.