Se inicia el traslado de los restos de Maradona hacia el cementerio

El cortejo fúnebre que trasladará los restos de Diego Armando Maradona hacia un cementerio de la periferia de Buenos Aires comenzó su marcha a las 17.50 hora local (20.50 GMT) de este jueves, en medio de una Buenos Aires convulsionada por los incidentes entre fanáticos del exfutbolista y la policía.

El automóvil que lleva el cuerpo del astro máximo del fútbol argentino partió desde la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, donde se realizó el velatorio.

El destino final es el cementerio privado Jardín Bella Vista, a unos 40 kilómetros de la capital argentina.

Allí descansan los restos de sus padres, Diego Maradona y Dalma Salvadora Franco, conocidos popularmente como 'Don Diego' y 'Doña Tota', que fallecieron en 2015 y 2011, respectivamente.

La Presidencia argentina ha informado que el cortejo fúnebre transitará por la avenida 9 de Julio, la principal arteria de Buenos Aires, hasta la autopista 25 de Mayo y luego el Acceso Oeste.

Las autoridades difundieron el recorrido que tendrá el cortejo para que quienes fueron a despedirse del "ídolo argentino" y no lograron acceder a la capilla ardiente le den el "último adiós" desde las calles.

La partida del cortejo fue, de hecho, muy compleja, debido al aluvión de personas agolpadas a las puertas de la Casa Rosada y que no pudieron ingresar al velatorio.

La capilla ardiente montada en uno de los salones principales de la Casa Rosada se había abierto al público general a las 06.00 hora local (09.00 GMT) y la familia de Maradona quería que las puertas se cerraran a las 16.00 hora local (19.00 GMT).

Pero ante el aluvión de personas en los alrededores de la Casa de Gobierno, la familia accedió a mantenerla abierta hasta las 19.00 hora local (22.00 GMT).

Sin embargo, los serios incidentes desatados en los alrededores de la sede del Ejecutivo y dentro de la propia Casa Rosada entre fanáticos de Maradona y la Policía obligaron a cerrar anticipadamente la capilla ardiente y a retirar el cuerpo del exfutbolista a un salón contiguo por seguridad.

EXPLICACIÓN DEL GOBIERNO

Tras los incidentes, la Presidencia argentina emitió un comunicado en el que aseguró que el objetivo del Gobierno siempre fue que se pudiera "despedir a Diego de forma pacífica, sabiendo que todo el país y gran parte del mundo está conmocionado por su fallecimiento".

Explicó que fue la familia de Maradona la que eligió realizar el velatorio en la Casa Rosada, "decisión que el Gobierno acompañó".

Según el Ejecutivo, "cientos de miles de argentinos" realizaron este jueves "una fila de decenas de cuadras para despedir a Diego Armando Maradona" y la despedida se inició muy temprano esta mañana de forma "muy emotiva y organizada".

El comunicado señala que "cuando el horario de finalización se acercaba, varias personas que estaban en la fila comenzaron a saltar las rejas para ingresar de manera irregular".

"Ante esa situación, se suspendió por unos minutos el ingreso. Cuando se volvió a habilitar algunas personas ingresaron rápidamente, sin cumplir las indicaciones del personal a cargo", señala la nota oficial.

Por ello, la Casa Militar, que tiene a su cargo la seguridad presidencial, habilitó un conducto de salida por el Patio de las Palmeras y la explanada de acceso a la Casa Rosada, donde los fanáticos permanecieron con cánticos durante unos minutos.

"Una vez que se controló de manera pacífica la situación, la familia transmitió su deseo y voluntad de dar por concluida la ceremonia", señala el comunicado. EFE