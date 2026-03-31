Deportes - 31/3/26 - 12:00 AM

Siete peloteros y un técnico, suspendidos por riña entre Veraguas y Los Santos

Por: Joel Isaac González jgonzalez@epasa.com -

Un total de siete peloteros y un técnico fueron suspendidos por la Comisión Técnica de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) por comprobarse su participación en la riña tumultuaria que se dio durante el partido entre Los Santos y Veraguas correspondiente a la Serie Regular del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

Aparte de los cuatro años de suspensión al receptor veragüense Juan Aizprúa por propinar un batazo a otro jugador, también fueron sancionados con cuatro juegos de suspensión los peloteros veragüenses Erick Mordock, Jonathan Amaya, Dixon González y Javier Reyna, además de los santeños Ismael Velasco y Yeison Austin.

También, el director del equipo de Veraguas, Abdiel Ramos, fue suspendido con 15 juegos.

“Los hechos ocurridos el día 28 de marzo de 2026 en el Estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández, durante el desarrollo del Campeonato Nacional de Béisbol, atentan contra el orden, la disciplina, el respeto y el espíritu deportivo que debe prevalecer en toda competencia oficial organizada bajo la jurisdicción de la Federación Panameña de Béisbol”, señala parte de la Resolución de la Fedebeis.

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