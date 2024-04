Ter Stegen: “Vergüenza” que no haya tecnología de gol en la Liga

El alemán Marc-Andre Ter Stegen, portero del FC Barcelona, criticó duramente la ausencia de tecnología de gol en la Liga ya que, en su opinión, otras ligas “lo tienen” y es “una vergüenza” que “no haya dinero para lo importante” en un “mundo que mueve mucho dinero”.

“Faltan palabras para las cosas de la tecnología. Que no encuentren un buen ángulo para chequearlo me parece una vergüenza para el fútbol. Otras ligas lo tienen, este mundo mueve mucho dinero y que no haya para lo importante me parece una vergüenza”, dijo en zona mixta.

Además, el portero del Barcelona lamentó la derrota de su equipo, con el gol de Bellingham en el minuto 91 para el 3-2 que les deja a 11 puntos de distancia del Real Madrid con solo 18 por disputar.

“Teníamos todo a favor y no pudimos llevarnos los tres puntos”, señaló.

