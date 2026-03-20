Todo listo para el Ironman 70.3 Panamá

Todo está listo para la quinta edición del Ironman 70.3 Panamá Latin América TriClub Championship 2026, que se disputará este domingo 22 de marzo.

Para la edición 2026, más de 1,500 atletas están inscritos provenientes de más de 50 países, representando la participación más alta desde que la franquicia llegó al país en 2012 y marca un hito en la gestión del evento bajo la producción actual de Razzpao Latam.

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En esta, su quinta edición se logró agotar todos los cupos por segundo año consecutivo desde el mes de diciembre de 2025, demostrando la confianza de la comunidad deportiva internacional en la organización panameña.

Más allá del ámbito deportivo, el evento se ha convertido en un dinamizador clave de la economía, ya que en cinco años ha generado un impacto superior a los 20 millones de dólares, impulsando sectores como: hotelería, transporte, gastronomía y comercio local.

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Ruta única: natación en las aguas del Canal de Panamá (galardonada como el mejor circuito de Latinoamérica) y un nuevo trazado de ciclismo que conecta la Calzada con la Cinta Costera, Vía Israel y Panamá Viejo; y una carrera pedestre en la Calzada de Amador, donde miles de espectadores acompañan a los atletas con vítores y ánimos generando un gran ambiente de fiesta.