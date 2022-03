Tom Brady volverá de un retiro que duró menos de tres meses

Menos de dos meses y medio duró el retiro de Tom Brady, quien anunció este domingo que regresa a la NFL con los Tampa Bay Buccaneers para una temporada N° 23 vía redes sociales.

"En estos últimos dos meses, me he percatado que mi lugar está sobre el campo y no en las gradas. Ese tiempo llegará. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros y el apoyo de mi familia. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada N° 23 en Tampa. Asuntos inconclusos".

Brady había anunciado su retiro de la NFL el pasado martes 1° de febrero, una temporada después de conquistar su séptimo anillo de Super Bowl en su campaña debut con los Buccaneers. Previamente, pasó dos décadas con los New England Patriots, quienes lo seleccionaron en la sexta ronda del Draft 2000, con el turno N° 199 global, y con quienes ganó seis Super Bowls en nueve apariciones.

Sin embargo, al poco tiempo del anuncio oficial, Brady comenzó a mostrar alguna inclinación hacia la posibilidad de volver, diciendo "nunca digas nunca" respecto a poder salir eventualmente del retiro para regresar a la NFL.

"Simplemente voy a tomar las cosas como vienen. Creo que esa es la mejor manera de decirlo y no creo nada, ya saben, nunca digas nunca", señaló Brady a Jim Gray en su podcast "Let's Go!", el pasado 8 de febrero. "Al mismo tiempo, sé que... me siento muy bien con mi decisión. No sé cómo me sentiré dentro de seis meses".

Al final, no fueron necesarios seis meses para que Brady arribara a la conclusión de que deseaba volver a los emparrillados. En realidad, fue algo más cercano a seis semanas.

A inicios del mes, los Buccaneers habían señalado que las puertas estaban abiertas para el quarterback, en caso de que quisiera volver.

"Esa puerta nunca está cerrada. Cuando sea que Tom quiera regresar, regresará. Si Tom desea volver, tendremos bastante dinero para él", expuso el head coach Bruce Arians ante reporteros en el Combinado de Talento de la NFL, agregando que ambos se mantienen en contacto, lo mismo que Brady con el gerente general de Tampa Bay, Jason Licht.

"Pienso que con un Tom Brady, personalmente nunca quiero cerrar completamente esa puerta", dijo Licht. "Ahora, no tengo información que sugiera que va a regresar. Soy muy buen amigo de él. Hablamos, pero no hemos hablado acerca de eso. No quiero aplicar presión en ese respecto ahora. Pero, es Tom Brady. Si un Tom Brady desea regresar, lo vamos a recibir de vuelta".

Brady se mantiene bajo contrato con los Buccaneers, quienes todavía son dueños de sus derechos, lo que sucedió en su momento con los Patriots y el ala cerrada Rob Gronkowski cuando volvió del retiro para reunirse con Brady. Los Bucs enviaron una selección de cuarta ronda a cambio de Gronkowski y una de séptima ronda en ese traspaso.

