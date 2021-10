Tyson Fury retuvo cetro mundial pesado del CMB al noquear a Deontay Wilder

El campeonato de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo sigue en manos de Tyson Fury luego de una gran actuación frente a Deontay Wilder para cerrar su trilogía en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Fury retuvo el cinturón con un nocaut brutal en el décimo primer round tras una batalla en la que ambos contendientes visitaron la lona en repetidas ocasiones, pero al final, el 'Gypsy King' salió con el puño en alto.

La pelea comenzó con intercambio de golpes, no hubo round de estudio, con Wilder tomando la iniciativa e incluso conectando mejores golpes, pero Fury fue el que causó más daño cuando en el tercero lo envió a la lona con un potente bombazo.

Contra todo pronóstico, Wilder se levantó y encendió las alarmas del campeón, mandándolo dos veces a la lona en el cuarto, sin embargo, no lo pudo acabar y a partir de ese momento el combate se llevó con el ritmo que dictó Fury.

Del quinto en adelante el británico fue dueño del ring, lastimó constantemente el rostro de Wilder, quien se mantuvo en pie mostrando un gran corazón.

Pero los sustos no habían terminado para Fury, quien mandó a la lona a Wilder en el décimo asalto antes que el retador encontrara el rostro del 'Gypsy King' para ponerlo en malas condiciones antes de la campana.

La motivación de Wilder fue efímera, pues Fury volvió a dominar en el 11 y se encargó de acabar la trilogía con un poderoso golpe al rostro que hizo caer de frente a la lona al 'Bronze Bomber', obligando al réferi Russell Mora a intervenir para detener el pleito.