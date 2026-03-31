Ultrasonido a portero Luis Mejía no refleja lesión; se hará resonancia

Luis ‘Manotas’ Mejía, portero de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá, no tiene lesión según arrojó el resultado de un ultrasonido realizado en una clínica en Sudáfrica.

La información fue dada a conocer por el médico de la Selección Nacional, Engin Mitre, quien agregó que una vez el jugador regrese a Uruguay se le estará realizando por parte de su club, Nacional, una resonancia magnética para obtener más información.

Mejía, quien fue titular en el primer amistoso ante Sudáfrica el pasado viernes, tuvo que salir del partido debido a una molestia muscular en una de sus piernas, lo que encendió las alarmas.

Mitre añadió que se mantienen en conversaciones con el cuerpo médico del club Nacional y que el jugador ya inició con terapia, además de ejercicios de movibilidad y fortalecimiento por parte de los fisioterapeutas de la Selección, por lo que solo toca esperar los resultados que arrojen los exámenes de la resonacia magnética una vez se lo hagan en su club.

En tanto, el técnico Christiansen también se refirió a Mejía y al lateral Eric Davis, quien también salió del primer amistoso por un golpe en uno de sus hombros.

“Ambos están bastante bien, incluso ayer Luis hizo algún ejercicio, un trabajo aparte, por supuesto sin ningún tipo de carga, pero se le ve mucho mejor, sus sensaciones son mejores y parece que es menos de lo que se esperaba, así que esperemos que dentro de poco Luis este al 100%”, indicó el entrenador. Sobre Eric (Davis), ya lo viste en el entrenamiento, ha estado bien y esas son buenas señales”, apuntó el técnico.