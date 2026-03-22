Vinícius Jr. mantiene a flote al Real Madrid

Vinicius jr, con dos goles que reflotaron a su equipo cuando peor lo tenía, guio al Real Madrid a una victoria sobre el Atlético (3-2) que le mantiene en la pelea por la Liga, perseguidor incansable de un Barcelona, que salvó la vigésima novena jornada con un gris triunfo sobre el Rayo, suficiente para llegar al parón por la fecha FIFA con cuatro puntos de ventaja.

NO DEJES DE LEER: LeBron se corona como el jugador con más partidos en la historia de la NBA

A falta de nueve jornadas, el conjunto de Hansi Flick depende de sí mismo para revalidar su éxito en la LaLiga, pero aún debe visitar al Atlético, el 4 de abril, y recibir al Real Madrid, el 10 de mayo, en un partido que puede decidir el campeonato.

En un derbi lleno de alternativas, que fue del Atlético al final de la primera parte, gracias a un gol de Ademola Lookman, y llevó a su terreno el Madrid, tras el descanso, el conjunto de Álvaro Arbeloa volvió a mostrar su innegable capacidad de supervivencia.

NO DEJES DE LEER: Chiriquí vuelve a la Serie Mundial de Williamsport después de 33 años

Un penalti ejecutado por Vinicius y un gol de Fede Valverde, en tres minutos al comienzo del segundo tiempo, parecieron decantar el partido de su lado, incluso después de que Nahuel Molina se convirtiese en el inesperado héroe rojiblanco con un gran gol desde fuera del área (m.66), porque de nuevo Vini le devolvió la ventaja seis minutos después.

Sin embargo, la expulsión de Valverde, por una entrada por detrás a Alex Baena, le abocó a sufrir durante veinte minutos, con un disparo al palo de Julián Álvarez incluido, que enmudeció un Bernabéu que estalló de júbilo con un triunfo que no solo evita una ventaja casi decisiva del Barcelona, sino que también le rearma moralmente para el tramo decisivo del torneo.