Adulta mayor se defiende de un ladrón y lo pone a suplicar de rodillas

Una mujer de 67 años llamada Lorenza Marrujo, en Fontana California, le dio una lección a un intruso que se metió a un edificio de apartamentos para personas mayores, esto según informa la cadena CBS.

Al parecer, un sujeto entró en su apartamento, sin embargo, lo que no sabía era que Lorenza practicó el jiu-jitsu durante 26 años, por lo que era una experta en defensa personal.

El tipo al ver que eran personas mayores no le prestó atención a las exigencias de la señora que le pedía salir del lugar, por lo que se dirigió al cuarto de una vecina para robar, pero lo que le esperaba era mucho peor que una simple advertencia.

Según los oficiales, el delincuente apagó las luces al entrar y empezó a golpear a una adulta mayor, que se puso a gritar, debido a esto, sin dudarlo, Marrujo se dirigió corriendo al cuarto de su amiga y confrontó al hombre.

"Le dije que si no se iba o la dejaba en paz, lo iba a lastimar. Él estaba tratando de escapar, yo tenía su mano agarrada y se la torcí. Él seguía gritando 'me estás lastimando' y yo le decía 'no me importa'", contó la mujer, calificada como heroína por los policías.

"No esperaba que esa pequeña dama fuera tan valiente. ¿Podrías tener cuidado? Él nos va a matar'. Ella contestó: 'Esta noche no'", relató la vecina que pudo ver todo el incidente.

El agresor, cuyo nombre no se ha dado a conocer, se encuentra bajo custodia y enfrenta cargos de poner en riesgo a personas de la tercera edad, informan medios locales.