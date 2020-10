¡Qué locura! Taylor Parker, una mujer de 27 años, es señalada como la presunta autora de los crímenes de su amiga, Reagan Simmons, quien estaba embarazada, y del bebé que le sacó del útero causando su muerte.

El hecho se registró en Texas, Estados Unidos, durante el fin de semana pasado.

Tras cometer los crímenes, la joven mujer fue detenida en Oklahoma tras intentar pasar como la madre del bebé.

La presunta asesina fue a un hospital y le dijo al personal que acababa de dar a luz a un costado de la carretera, también una investigación reveló que informó a un policía estatal que acababa de dar a luz y que el niño no respiraba. El oficial, creyéndole todo, llamó a una ambulancia de emergencia. Horas más tarde el bebé fue declarado muerto en el hospital.

Mató a una mujer de 21 años

La mujer asesinada el viernes en una casa en New Boston, Texas, era Reagan Simmons, de 21 años,

La chica estaba embarazada de ocho meses y no había dado a luz antes de su muerte.

Los investigadores indican que la chica había pasado tiempo con su asesina, que parecían amigas ya que en Facebook mantenía varias fotografías en las que se les veía juntas.

Un día antes del crimen le había dado un obsequio para el niño.

La madre de Reagan, Jessica Brookes, le dijo a The Daily Beast que Parker fue la fotógrafa en la boda de su hija, celebrada en septiembre de 2019.

Parker enfrenta dos cargos de asesinato y uno más por secuestro. Se encuentra detenida en una cárcel de Oklahoma, a la espera de su extradición a Texas.