Influencer que se tatuó a Messi se arrepiente y se lo quiere quitar

Luego que la Selección de Fútbol de Argentina ganara la tercera Copa del Mundo en su historia, todo vuelve a la normalidad, sin embargo, uno de los fans que vivió al máxico el triunfo, se tatuó el nombre de Lionel Messi en la frente, pero ahora se arrepiente de haberlo hecho.

El conocido el influencer colombiano Maicol Quiñonez, mejor conocido como Mike Jambs, fue más allá y decidió poner el nombre de Messi en la frente, tres estrellas en una mejilla y la palabra Dios en la otra. Hoy se siente mal por haberlo hecho.

Jambs dio a conocer en redes sociales que se siente muy mal por haberse hecho esos tatuajes, reconoció su arrepentimiento y dijo que no esperaba decir eso, ahora quiere borrarse los tatuajes porque éstos han traído cosas negativas a su vida.

"No pensé decir esto tan pronto porque la verdad me sentí muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho y lo que había logrado, pero debo confesar que estoy arrepentido, estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje de haber hecho eso", dijo.

"En vez de traerme cosas positivas, he tenido miles de cosas negativas, tanto en lo personal como en lo familiar. Simplemente dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad, que no soy un ejemplo positivo para la humanidad, que no soy un ejemplo positivo para los niños y la juventud", sentenció.

