Joven fue a vacunarse y se enterÃ³ que tiene el corazÃ³n del lado equivocado

Una joven de tan solo 19 años, que fue identificada como Claire Mack, residente en de Chicago (EE. UU.), fue a un hospital para vacunarse contra el tétano y cuando regresó a su casa su vida había cambiado para siempre.

No es que la vacuna que le aplicaron cambió algo en ella, no, lo que ocurrió fue que la joven le comentó al doctor que la atendió que ella venía padeciendo, desde hacía dos meses atrás dolores en el pecho, resfriados y una tos persistente que no lograba eliminar con ningún medicamento.

Publicidad

LEE TAMBIÉN: Bebé se quemó y perdió piel de los pies al pisar baldosas calientes de la cocina

El médico le ordenó hacerse varios análisis para ver qué estaba pasando con ella, entre ellos unos rayos X del pecho, que al parecer ella nunca antes se había realizado y cuando el galeno vio la placa entendió lo que le ocurría a Claire.

Los rayos X reflejaron que el corazón de la joven está atípicamente inclinado hacia el lado derecho del pecho, en lugar del izquierdo, lo cual conocido como dextrocardia, una afección congénita que no es considerada como una enfermedad, por lo cual no tiene tratamiento.