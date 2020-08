Mujer irrumpe en una boda porque dice estar embarazada del novio (Video)

El video de una boda religiosa que debería ser un bonito recuerdo de la pareja que estaba por contraer nupcias en la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, se ha viralizado, luego de que en medio de la ceremonia apareciera una mujer asegurando que estaba embazada del novio que se encontraba junto a la que sería su esposa en el altar.

Publicidad

En la grabación se puede apreciar al pastor oficiando la boda y en frente de él a los novios, pero cuando llega el momento de pronunciar el "sí, quiero", se escucha la voz de una mujer que se encuentra entre los invitados y grita: "¡Anthony! De verdad Anthony. Me estas tratando como si no me conocieras... ¡tengo a tu bebé aquí!".

El pastor parece no poner atención a los reclamos de la mujer, pero ella esta decidida a impedir que la boda termine, y mientras los invitados dejan de poner atención a la ceremonia, la mujer continúa gritando: "Anthony, sé que me escuchas".

En ese momento la hija de la novia se cansa de los gritos de la supuesta mujer embarazada y arremete contra ella. La joven le arrebata de las manos el ramo a su madre, mientras camina hacia la inoportuna invasora y grita: "¡Más te vale que salgas de la boda de mi madre!, ¿Qué pasa contigo, Qué pasa contigo?".

Hasta el momento el video que fue colgado en una cuenta de YouTube, ya cuenta con más de 39.973 reproducciones.

#InsolitasCri Además de su inteligencia y propensión a dormir, destaca la limpieza como uno de los rasgos más característicos de este animal desprovisto de glándulas sudoríparas, por lo que su único olor, inexplicablemente, es el del apio. https://t.co/g4G51C1B3H — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) August 7, 2020