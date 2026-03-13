Periodista colombiana se casó con ella misma: "Hoy me elijo, me acepto"

Silvia Corzo, conocida periodista colombiana, recordada por su paso por Noticias Caracol, sorprendió a todos al revelar que se casó con ella misma en una ceremonia bastante llamativa.

"Hoy me elijo, le digo que sí a la vida y me digo que sí me acepto. Estar siempre para mí, no solo desde las palabras, sino con todo mi ser. Prometo cuidarme, escucharme y no abandonarme nunca más ... No quiero para mí un para siempre idealizado, quiero un estoy aquí por mí y para mí cuando las cosas se pongan difíciles, quiero estar en este que es el lugar en el que no tengo que pedir perdón por ser quien soy", expresó Silvia.

Medios colombianos indican que ahora ella es conferencista, coach y terapeuta en cuencos tibetanos. Sobre la boda recalcó que es simbólica y no implica un cierre total al amor romántico con una pareja.

"Elijo amarme para así poder amar mejor. Si algún día vuelvo a caminar de la mano con alguien o de alguien será para compartir mi vida desde la libertad, desde la verdad y el respeto por ser quién soy. Hoy me hago visible para mí, porque sé que para ustedes ya lo era, eso me lo han demostrado todos estos días, desde que les dije esto que iba a hacer", expresó.