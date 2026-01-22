Nacional - 22/1/26 - 10:07 AM

En Banistmo Fluimos al ritmo del tambor y el movimiento de la Pollera

 

Un año más, Banistmo dijo presente en el Desfile de las Mil Polleras, un evento que resalta y honra la riqueza cultural panameña a través de la pollera, patrimonio inmaterial de la nación, que refleja el talento y la dedicación de artesanos de nuestro país.

En esta ocasión, el abanderado fue el Dr. José De la Cruz Pinto Alfonso, quien, junto a la presidenta ejecutiva, Aimeé Sentmat de Grimaldo, colaboradores, familiares y clientes, celebraron al ritmo del tambor para engalanar las calles de la ciudad de Las Tablas.

Con estas acciones Banistmo reafirmpo su compromiso con la cultura, el rescate de las tradiciones y la preservación de aquellas manifestaciones culturales que conectan con las raíces y mantienen vivo el orgullo de ser panameños.

