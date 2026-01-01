Los brotes de sarampión han vuelto a ocupar un lugar de preocupación en la agenda de salud pública regional, luego de varios años en los que América había sido declarada libre de la enfermedad. Aunque países como Panamá mantienen la eliminación sostenida del virus, los nuevos reportes de casos en la región y los testimonios de especialistas de Cevaxin, evidencian que la amenaza sigue presente y que la prevención no puede descuidarse.

Los brotes de sarampión no solo representan un riesgo para los sistemas de salud, sino que ponen en peligro directo a poblaciones vulnerables, especialmente niños no vacunados, personas inmunocomprometidas y comunidades con bajas coberturas de inmunización.

Centros especializados como Cevaxin advierten sobre los brotes de sarampión: una alerta regional que exige acción

De acuerdo con el Boletín de Vigilancia del Sarampión y la Rubéola de la OPS (noviembre 2025), once países de la región reportaron 3,178 secuencias genéticas del virus del sarampión, concentrándose el 74% solo en 2025, lo que evidencia un resurgimiento activo del virus en el continente.

En el mismo período, se registraron 13,269 casos confirmados de sarampión en las Américas durante 2025, con brotes activos en países como Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina y Paraguay, entre otros.

Estos datos confirman que los brotes de sarampión no son hechos aislados, sino parte de un fenómeno epidemiológico regional que requiere una respuesta sostenida y coordinada.

Panamá: eliminación sostenida, pero con vigilancia activa

Panamá mantiene su condición de país libre de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita, según el informe presentado en la Reunión Anual de la Comisión Regional de Monitoreo y Re-verificación 2025, liderado por la Dra. Dora Estripeaut, presidenta de la Comisión Nacional de Recertificación.

Entre 2024 y la semana 26 de 2025, el país notificó 123 casos sospechosos, respectivamente, todos descartados por laboratorio, sin confirmación de enfermedad, lo que demuestra la fortaleza del sistema de vigilancia epidemiológica nacional.

Sin embargo, el mismo informe clasifica la situación como ¿eliminación sostenida con preocupaciones moderadas?, subrayando que los brotes de sarampión en países vecinos mantienen el riesgo de reintroducción del virus.

La vacunación: la barrera más sólida contra los brotes

La experiencia internacional demuestra que los brotes de sarampión aparecen cuando disminuyen las coberturas de vacunación. El sarampión es uno de los virus más contagiosos conocidos: una sola persona infectada puede contagiar hasta 18 personas no protegidas.

Panamá respondió fortaleciendo su estrategia de inmunización mediante:

Dos rondas de campaña nacional de vacunación doble viral (SR), que protege contra el sarampión y la rubéola, en 2024.

Una cobertura de 98.7% en la campaña de sarampión-rubéola.

en la campaña de sarampión-rubéola. Acciones extramuros, uso de tarjeta de vacunación unificada para migrantes y modernización de sistemas de seguimiento vacunal.

Estas acciones no solo protegen a la población actual, sino que impiden que los brotes de sarampión encuentren terreno fértil para propagarse, según diversos especialistas, incluyendo los que integran Cevaxin.

Por qué los brotes siguen ocurriendo

A nivel regional, los brotes de sarampión se asocian principalmente a:

Descensos en la cobertura de vacunación.

Movilidad poblacional y migración.

Desinformación sobre vacunas.

Acumulación de personas susceptibles.

Los datos de vigilancia muestran miles de casos sospechosos en investigación activa en múltiples países de América durante 2025, con especial concentración en Norteamérica y algunos países de Sudamérica.

El rol de Cevaxin frente a los brotes de sarampión

Desde su trabajo en investigación clínica, epidemiología y fortalecimiento de capacidades locales, Cevaxin aporta evidencia científica, formación de talento y apoyo técnico para sostener programas de vacunación eficaces y sistemas de vigilancia robustos.

La labor de centros de investigación como Cevaxin es clave para anticipar riesgos, evaluar estrategias de prevención y contribuir a que países como Panamá mantengan la eliminación del sarampión aun en medio del resurgimiento regional.

Los brotes de sarampión representan una advertencia clara: la eliminación de una enfermedad no es permanente si se debilitan las medidas de prevención. La vacunación

sostenida, la vigilancia epidemiológica activa y la cooperación entre instituciones de salud siguen siendo las herramientas más efectivas para proteger a la población.

Panamá avanza con solidez, pero el contexto regional exige no bajar la guardia.