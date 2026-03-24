Siete perros robados en China se escapan de los ladrones y regresan a casa

Siete perros fueron robados a sus dueños en China y según medios de ese país, el destino iba a ser una empresa cárnica. Los ladrones, trabajadores de esta empresa, habían robado a los perros y los llevaban en una furgoneta, pero lo que nunca imaginaron es que lograrían escaparse.

Liderados por uno de ellos, un perro de raza corgi, recorrieron los 17 kilómetros que les separaban de su hogar. No duraron ante nada. Dos días de viaje que pasaron juntos, cuidándose unos a otros.

En un video puede verse cómo los demás perros prestan atención a uno de ellos, un pastor alemán, que estaba herido. Un ejemplo de compañerismo que ha enternecido a muchas personas en las redes sociales.

El video fue grabado por un usuario local en Douyin. Los detalles fueron confirmados por los dueños, los rescatistas, mediante un dron, y medios chinos como Dahe Daily/Jimu News.

En un primer momento se pensó que todo estaba hecho con inteligencia artificial. Resultó ser real. Al final, los seres vivos son capaces de esto y de más.

“Se parecen a una banda de hermanos pequeños en apuros, moviéndose al unísono; nada que ver con perros callejeros”, explicaba el dueño de uno de los siete perros después de recuperarlos.