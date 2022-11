Giménez: 'Nos queda una bala más, hay que tratar de aprovecharla'

José María Giménez, defensa central de Uruguay, dijo tras la derrota por 2-0 ante Portugal que complica a la Celeste el acceso a los octavos de final, que "un uruguayo nunca lo tuvo fácil" y que “en este Mundial no iba a ser una excepción”.

“Nos queda una bala más, hay que tratar de aprovecharla", señaló en la zona mixta tras el partido.

“Defensivo no fue el esquema. En todo momento el entrenador nos pidió que fuéramos a buscar el resultado y que propusiéramos juego nosotros. No encontramos la forma, por así decirlo, de atacarlos en el primer tiempo, como sí hicimos en el segundo”, analizó sobre el encuentro.

“Pensamos en Ghana”, dijo al ser cuestionado por un posible Brasil-Uruguay en octavos de final en caso de que la Celeste logre la clasificación para dicha ronda.

