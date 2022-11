Neymar será baja para Brasil en su segundo partido del Mundial

Neymar y Danilo sufrieron esguinces de tobillo en el triunfo por 2-0 sobre Serbia el jueves. Este viernes realizaron pruebas que confirmaron que la situación no es sencilla. Según el parte del médico del scracht, Rodrigo Lasmar, seguro no estarán el próximo lunes 28 ante Suiza, en un encuentro que apunta a definir si Brasil será primera de grupo o no.

Ambos estarían fuera de los próximos dos partidos de la selección brasileña en el Mundial de Qatar.

Desde el pitido final, la situación que más preocupó fue la de Neymar. Se torció el pie derecho después de lanzar a Nikola Milenkovic. Aunque aún logró permanecer en el campo por unos minutos, pronto necesitó ser reemplazado, lloró en el banquillo y comenzó el tratamiento con hielo.

En un principio, la comisión médica de la selección no realizaría pruebas de imagen a la camiseta con el número 10, a la espera de que remitiera la inflamación local. Sin embargo, los planes cambiaron este viernes y los resultados no fueron alentadores. Tanto Neymar como Danilo quedaron así descartados de los próximos partidos.

Las exploraciones revelaron una lesión en el ligamento lateral del tobillo derecho de Neymar. Además, tiene una pequeña inflamación ósea en el sitio. Danilo ya tiene una lesión en el ligamento medial del tobillo izquierdo.

El problema de Danilo también fue en el tobillo, pero en el izquierdo. Él y Neymar trabajarán ahora con fisioterapia, intentando acelerar la recuperación, pensando ya en una posible eliminatoria mundialista.

“Los jugadores aún están en tratamiento, es muy importante estar muy tranquilos, tranquilos. Esta valoración se la van a hacer diariamente, para que tengamos información y podamos tomar las mejores decisiones en base a eso”, dijo Rodrigo Lasmar, médico del equipo.

“Siguen en tratamiento con el objetivo de recuperarlos a tiempo para esta competencia”, agregó, en un video oficial difundido por la selección brasileña, confirmando la ausencia para los siguientes partidos.

