Rúben Neves, volante de Portugal: 'Queremos ser primeros de grupo'

Rúben Neves, centrocampista de Portugal, ponderó el hecho de haberse clasificado a falta de una jornada por delante para los octavos de final, al mismo tiempo que puso su objetivo en “ser primeros de grupo”, eso sí, sin pensar en evitar a Brasil en un posible cruce.

“Es muy bueno para nosotros. Era nuestro máximo objetivo. Tenemos un partido más y queremos ser primeros de grupos. Toca recuperar y pensar en el siguiente partido”, dijo en zona mixta.

“Nuestro objetivo siempre fue quedar primeros. No pensamos en la siguiente fase”, amplió.

Un Rúben Neves que no quiso catalogar de favorita a Portugal: “Estamos ahí con todos los otros equipos. Es muy difícil. Otros equipos han demostrado que es difícil ganar el Mundial y vamos a pensar partido a partido”, comentó.

Por su parte, William Carvalho, centrocampista de Portugal, destacó la unión y el “espíritu” de su selección, que les ha llevado a ganar los dos primeros partidos del Mundial de Catar 2022, lo que “demuestra” el equipo que tienen.

“Ahora hay que descansar para seguir adelante en el último partido. El ganar los dos primeros partidos demuestra el equipo que tenemos. Así hay que seguir, con este espíritu; todos juntos”, dijo en zona mixta.

“La verdad es que el míster ha pedido lo que pide siempre, que disfrutemos en el campo y que demostremos la calidad que tenemos. Una vez más, hemos hecho un gran partido”, añadió.

Una selección de Portugal que fue muy aclamada, sobre todo por la mayoría de camisetas de Cristiano Ronaldo que se vieron en las gradas, sin necesidad de que fueran aficionados portugueses las que las portaran: “Es normal. Es Cristiano”, valoró Carvalho.

