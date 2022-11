Senegal pone al borde de la eliminación a Catar, sede del mundial

Catar hizo historia al marcar el primer gol en la historia de los mundiales, pero a la vez empezó a firmar el adiós de su Mundial al caer 1-3 contra una Senegal que suma sus tres primeros puntos, guiada por sus cuatro atacantes y con, esta vez sí, la aparición del Edouard Mendy que la temporada pasada ganó el guante de oro.

Salió Félix Sánchez con cambio en la portería respecto al debut. Meshaal Barsham sustituyó a Saad Al Sheeb, señalado en el debut; pero el nivel de ambos no fue muy diferente. Demasiado ímpetu, ágil en las salidas pero sin medir y errático con el balón en los pies. Generó inseguridad, pero nada pudo hacer en el tanto que inauguró el marcador.

Tardó 41 minutos en llegar, pero desde el inicio se vio que era cuestión de tiempo. Senegal también cambió el plan de inicio y fue a por todas: cuatro delanteros y a disfrutar, pensaría su seleccionador, Aliou Cissé.

Sin Sadio Mané, fue Ismaïla Sarr el que cogió las riendas del ataque. El peligro pasaba por sus botas, aunque no fue él el que hizo el 0-1. Un disparo lejano de Krepin Diatta provocó un error mayúsculo en el despeje de Boualem Khoukhi, fallando en el despeje cayéndose al suelo y dejando el balón suelto dentro del área para que Boulaye Dia, ex del Villarreal y actualmente en la Salernitana, pusiera por delante al conjunto africano y acabara con la imprecisión en los últimos metros que tuvieron.

Un gol que llegó seis minutos después de que Catar reclamase un penalti. Sarr bajó a defender para disputarle un balón a Afif, quien se puso delante del balón, estiró la pierna y el senegalés le arrolló. El colegiado, Antonio Mateu Lahoz, quien se estrenaba en su segundo Mundial, consideró que era un contacto más buscado por el atacante local que falta del defensor. Desde el VAR se revisó la jugada y no apreciaron nada punible, por lo que las protestas quedaron en nada.

Como el intento de reacción de una anfitriona que solo cuando se desinhibió dejó atrás una decepcionante imagen para la campeona de Asia 2019, y que preparó a conciencia el momento más importante de su historia, como está siendo el Mundial que albergarán hasta el 18 de diciembre, el primero en Oriente Medio.

Famara Diedhiou hizo el 0-2 en el minuto 49, con un buen desmarque al primer palo a la salida de un córner y girando a la perfección el cuello para darle la precisión exacta al esférico. El partido, y el sueño de estar en los octavos de final se esfumaba, pero el conjunto árabe sacó el orgullo.

Los siguientes 20 minutos fueron los mejores de Catar en el Mundial. Posesión de balón, descaro… y encontraron su primer disparo a puerta tras 153 minutos de juego, pero Mendy despejó a córner el tiro de Almoez Ali tras el pase de Afif. Y el senegalés, también criticado en el estreno contra Países Bajos, se hizo gigante.

Ismaeel Mohammad disparó dentro del área pequeña, soñando con hacer historia, pero el guardameta del Chelsea tiró de reflejos y aplazó el sueño catarí al minuto 78, en el que Ismaeel fue partícipe, ya que un centro suyo lo cabeceó Mohammed Muntari para recortar distancias.

1-2 y Catar creyó en poder sacar un punto. Se fue arriba, como demandaba la ocasión, pero el plan no les salió como esperaban.

Solo seis minutos después Bamba Dieng puso de nuevo dos goles de ventaja y acabó de lleno con cualquier duda que podría albergar el marcador, y sumando otro tanto a la cuenta de Senegal que, según los resultados que se den, pude ser clave para estar en octavos.

Una ronda en la que Catar solo podrá aparecer si Ecuador gana a Países Bajos y a Senegal, en la última jornada, y ellos golean a Países Bajos. Algo que, en este momento, es una quimera.

