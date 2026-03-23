Al menos 8 muertos en accidente de avión de la Fuerza Aérea en Colombia

Al menos 8 personas habrían muerto este lunes tras estrellarse un avión tipo Hércules de la Fuerza Aérea colombiana en la localidad de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, al suroeste de Colombia, según informes de la prensa local.



Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Defensa del país, expresó a través de X su "profundo dolor" por el "trágico accidente" que se produjo cuando la aeronave despegaba de Puerto Leguízamo.



Sánchez detalló que el avión se accidentó cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública. Además, se habla de mas de 83 heridos.



"Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente", dijo Sánchez.



El titular de Defensa también expresó sus "más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados", y pidió, en respeto al dolor de estas personas, "a evitar especulaciones" sobre el tema "hasta contar con información oficial".



"Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor", agregó Sánchez.

