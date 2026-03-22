Mundo - 22/3/26 - 04:49 PM

Asfura y Noem hablaron en Honduras de inversión, migración y seguridad

El mandatario hondureño dijo que Estados Unidos es un aliado de Honduras y trabajarán juntos.

 

Por: Tegucigalpa/Honduras/EFE -

El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, y la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, hablaron este domingo en Tegucigalpa de inversiones, migración y seguridad, informó el mandatario del país centroamericano.

Asfura dijo escuetamente a periodistas, tras el encuentro de una hora con Noem en la Casa Presidencial, en Tegucigalpa, que la reunión tuvo "muy buena receptividad en temas de inversión y seguridad para nuestro país".

Hablaron además de "una América más fortalecida, de respeto, de futuro, de inversión, que es lo que necesitamos para salir adelante", subrayó. 

El mandatario resaltó que Estados Unidos es "aliado principal" de Honduras y que con otros países amigos van a "trabajar juntos, de frente para solucionar, enfrentar los problemas de nuestra nación".

El secretario hondureño de Defensa, Enrique Rodríguez, indicó que con Noem dialogaron sobre repotenciar a las Fuerzas Armadas de Honduras con "equipo, recursos y activos estratégicos con la finalidad de poder enfrentar los desafíos que hoy se enfrentan".

Según versiones extraoficiales, Noem visitará varios países latinoamericanos para reunirse con mandatarios de los que participaron el 7 de marzo en la reunión de Florida.

En esa cita participaron los líderes, afines ideológicos de Trump, de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

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