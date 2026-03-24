Barco insignia del Convoy Nuestra América llega a Cuba con ayuda humanitaria

El barco insignia del Convoy Nuestra América llegó este martes a La Habana, tras cuatro días de navegación, con la mayor parte de la ayuda humanitaria recolectada por esta iniciativa solidaria con Cuba y crítica con el bloqueo petrolero de EE.UU.

Su llegada, con 14 toneladas de alimentos y medicamentos, 73 paneles solares y una decena de bicicletas, supuso el broche al grueso de las actividades del convoy, que ha congregado a varios cientos de políticos y activistas a lo largo de la última semana.

Activistas promueven la ayuda humanitaria a Cuba

Los 32 tripulantes de 10 países atracaron con el denominado ‘Granma 2.0.’ en la terminal de cruceros de La Habana pasadas las 8.00 horas (12.00 GMT) y fueron recibidos por representantes del oficialista Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

“Sabemos que lo que traemos en nuestros barcos es una gota en un océano de necesidades de Cuba, que ha vivido por más de seis décadas bajo bloqueo de EE.UU.”, resaltó a la prensa Thiago de Ávila e Silva Oliveira, activista brasileño.

El Convoy Nuestra América ha llevado a varios centenares de activistas y políticos desde el pasado miércoles a la isla, donde fueron recibidos por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y participaron en actos políticos, visitaron centros hospitalarios y escuelas.

La iniciativa, criticada por sectores de la comunidad cubana dentro y fuera de la isla, quería poner el foco en la situación de Cuba bajo el bloqueo petrolero de EE.UU., una medida que la ONU ha calificado de contraria al derecho internacional.

La crisis económica y energética de la isla se ha agravado desde enero a raíz de la medida de Washington, pero la situación en la isla se encontraba ya muy deteriorada desde mucho antes, con profundos problemas estructurales.

Dos naves más

A la nave insignia del Convoy Nuestra América le seguirán dos veleros que zarparon de Isla Mujeres (sureste de México) el sábado pasado.

Las tres embarcaciones han estado retrasadas debido a la climatología adversa en su ruta hacia Cuba por el mar Caribe.

El primer día fue «un poco más movido el mar», según reconoció el miembro de la Agencia Italiana para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba, Umberto Cerutti, pero finalmente lograron su objetivo de mostrarse como «ejemplo de solidaridad entre los pueblos».

Entre los líderes de izquierdas que han acudido a La Habana como parte del Convoy Nuestra América destacan el diputado británico Jeremy Corbyn, la senadora colombiana Clara López, el diputado español Gerardo Pisarello, el co-coordinador general de la Internacional Progresista, David Adler, además de varios eurodiputados.

El Convoy Nuestra América, inspirado en la Flotilla Global Sumud que en 2025 llevó ayuda humanitaria a Gaza, tiene como objetivo mostrar una señal de apoyo político a Cuba, en medio de la crisis económica y social agravada por el bloqueo petrolero estadounidense.

El Gobierno cubano ha denunciado reiteradamente el impacto de las sanciones del país norteamericano y acusa a Washington de «asfixia energética».

La ONU también ha calificado esta acción como contraria al derecho internacional.