Cuba permitirá a sus ciudadanos en el exterior invertir en el sector privado, avanzó el vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de la isla, Oscar Pérez-Oliva, en una entrevista publicada este lunes por el canal estadounidense NBC.



La medida, afirmó Pérez-Oliva, va "más allá de la esfera comercial" e incluye también "grandes inversiones, especialmente en infraestructuras" de sectores considerados prioritarios como el turístico, la minería y el energético.



"Cuba está abierta a tener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses" y "también con cubanos que residan en los EE.UU. y sus descendientes", aseguró Pérez-Oliva.



El ministro explicó que el Gobierno está tratando de poner en marcha reformas económicas para crear un "entorno dinámico de negocios" en la isla, pese a que el "bloqueo" de EE.UU. está minando estos esfuerzos.



"El bloqueo estadounidense, la política de hostilidad contra Cuba, es sin duda un elemento que afecta el desarrollo de estos elementos", argumentó Pérez-Oliva, porque las sanciones restringen el acceso de Cuba a financiamiento, tecnología y mercados.



El anuncio en una televisión estadounidense se produce apenas tres días después de que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmase que la isla estaba manteniendo contactos con representantes de Washington.



Estados Unidos llevaba semanas hablando de contactos -que La Habana negó en un principio- y presionando a la isla con un bloqueo petrolero desde enero para que iniciase una serie de reformas, empezando por algunas de carácter económico.



Este domingo el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró a varios medios en el avión presidencial que "muy pronto" ambos países llegarán a "un acuerdo" o Washington hará "lo que tenga que hacer".