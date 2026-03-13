Mundo - 13/3/26 - 02:57 PM

EEUU ofrece recompensa de $10 millones por líderes iraníes

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que el nuevo líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, está “herido y probablemente desfigurado”

 

Por: Redacción / Web -

Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el paradero del clérigo y otros 10 altos funcionarios del régimen islámico, entre ellos el ministro del Interior y el ministro de Inteligencia y Seguridad.

“Estas personas dirigen y controlan varios elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán [IRGC, por sus siglas en inglés], que planifica, organiza y ejecuta actos de terrorismo en todo el mundo”, señaló el Departamento de Estado norteamericano.

Esta semana, tras la proclamación como nuevo líder supremo, crecieron las especulaciones sobre la salud de Khamenei.

 Funcionarios iraníes señalaron que el líder de 56 años sufrió heridas principalmente en las piernas durante el bombardeo del 28 de febrero contra el complejo donde residía y trabajaba su padre en Teherán. 

En conferencia de prensa desde el Pentágono, Hegseth dio más temprano otra versión sobre el estado de salud del hijo del asesinado ayatollah Ali Khamenei: “Sabemos que el nuevo líder, no tan supremo, está herido y probablemente desfigurado. Desesperado y escondido, se ocultó. Cobarde. Eso es lo que hacen las ratas”.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que el nuevo líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, está “herido y probablemente desfigurado”

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