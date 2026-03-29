Mundo - 29/3/26 - 12:35 PM

El Pentágono prepara una incursión terrestre que duraría semanas en Irán

El Pentágono estudia enviar 10,000 soldados más a Oriente Medio, según informaron The Wall Street Journal y Axios

 

Por: Miami/EFE -

El Pentágono se prepara para una incursión terrestre de tropas estadounidenses en Irán que duraría semanas, aunque el presidente Donald Trump aún analiza las opciones, reportó este domingo el Washington Post tras el despliegue de 3,500 marinos adicionales al cumplirse un mes de la guerra.

La posible operación terrestre en Irán no sería una "invasión a gran escala", sino múltiples operativos con una mezcla de fuerzas de la división de Operaciones Especiales y tropas convencionales, indicó el diario con base en fuentes anónimas familiarizadas con los planes, que se han discutido "durante semanas".

La misión podría exponer a las fuerzas estadounidenses a peligros como drones y misiles iraníes, disparos en el terreno y explosivos improvisados, añadió el medio.

Aún no está claro si el mandatario estadounidense aprobaría dicho plan.

"Es el trabajo del Pentágono hacer preparativos para darle al comandante en jefe las máximas opciones. No significa que el presidente haya tomado una decisión", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al Washington Post.

Este domingo, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos habla en público de negociaciones, pero "en secreto" planea un ataque terrestre en Irán, por lo que el país está "esperando" la llegada de los soldados estadounidenses desplegados recientemente en Oriente Medio.

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"El enemigo envía abiertamente un mensaje de negociación y, en secreto, planea un ataque terrestre", denunció Qalibaf en un mensaje difundido por medios oficiales al pueblo iraní, al cumplirse un mes de la ofensiva coordinada de EE.UU. e Israel contra Irán.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó del despliegue del buque de ataque anfibio USS Tripoli, con 3,500 efectivos adicionales, además de aeronaves de transporte y combate, así como unidades anfibias de ataque y tácticas.

Esto ocurre tras revelarse que el Pentágono estudia enviar 10,000 soldados más a Oriente Medio, según informaron The Wall Street Journal y Axios, mientras continúan los ataques en la región tras cumplirse un mes de la guerra, que comenzó el 28 de febrero.

Trump, quien asegura que Washington está negociando con Teherán, ha pospuesto hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, destruir sus centrales eléctricas.

Las encuestas coinciden en que más de la mitad de los estadounidenses se oponen al despliegue terrestre de soldados en Irán, cuando han fallecido trece militares de EE.UU. y más de 300 han resultado heridos desde que estalló el conflicto.

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