Estados Unidos presiona para frenar brigadas médicas cubanas

La Habana criticó la “feroz presión” y el “chantaje” que, a su juicio, ejerce Estados Unidos sobre los países de América Latina y el Caribe para que corten sus acuerdos de misiones médicas con Cuba.

El Gobierno cubano denunció que en las últimas semanas Honduras, Guatemala y Jamaica cancelaron sus acuerdos de servicios médicos con Cuba, tras una intensa campaña de EE.UU., que califica estas misiones como “trabajos forzados”. Se suman así a una creciente lista de países en la región.

“Con feroz presión y chantaje, el Gobierno de EE.UU. actúa en América Latina y el Caribe para asegurarse de que las brigadas médicas cubanas abandonen todos los países de la región donde se encuentran”, denunció en redes sociales el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

Argumentó que Washington busca “seguir cortando las fuentes de ingresos de Cuba”. Según distintos cálculos, la exportación de servicios profesionales ha sido una de las principales fuentes de divisas de la isla durante años, junto al turismo y las remesas.

“Castigan a los pueblos y comunidades más desfavorecidas de la región, que durante décadas han recibido la atención médica cubana. A cambio prometen recursos que sabemos que nunca llegarán ni beneficiarán a esas poblaciones”, afirmó el canciller.

La Administración del presidente Donald Trump lleva meses presionando a los países de América Latina y el Caribe para que cierren sus programas de cooperación médica con Cuba.

Además de Honduras, Guatemala y Jamaica, en los últimos meses Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana y Trinidad y Tobago han suspendido también su cooperación médica con Cuba o reformado sus términos.

La política de máxima presión de Washington sobre Cuba, además de incidir en este ámbito, ha puesto en marcha desde enero un bloqueo petrolero, calificado por la ONU como contrario al derecho internacional, que está paralizando la isla.

Trump ha instado a Cuba a llegar a un acuerdo, centrado al parecer en reformas económicas. El Gobierno cubano ha reconocido oficialmente que existe un diálogo con Washington.