Mundo - 21/3/26 - 03:52 PM

Fracasa en el Senado plan para acelerar financiación de la seguridad

La votación fue: con 41 votos a favor y 49 en contra y 10 senadores ausentes de la votación, cuatro republicanos y seis demócratas.

 

Por: Washington/EFE -

Una propuesta de los demócratas para acelerar una posible norma para financiar por separado la seguridad en los aeropuertos en Estados Unidos, actualmente en una situación precaria, fracasó este sábado en el Senado.

La medida, que pretendía ligar la financiación de la Autoridad de Seguridad en el Transporte (TSA) al proyecto de ley republicano para exigir identificación a los votantes para participar en las elecciones federales, se saldó con 41 votos a favor y 49 en contra y 10 senadores ausentes de la votación, cuatro republicanos y seis demócratas.

Debido a este resultado, el intento de lograr una vía rápida para financiar el TSA no avanza en la cámara.

Esto deja bloqueado y en el aire la situación en los aeropuertos del país, afectados por el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional.

El Senado rechazó, por quinta vez desde febrero, financiar al Departamento de Seguridad Nacional, que lleva en cierre cinco semanas y del que dependen TSA y también las agencias migratorias.

La suspensión del pago de las nóminas de los trabajadores de TSA ha llevado a que muchos pidan bajas o se hayan despedido, provocando larguísimas colas en importantes aeropuertos estadounidenses como Atlanta, el JFK de Nueva York o el de Nueva Orleans.

La negativa de los demócratas a financiar el Departamento de Seguridad Nacional se originó después de que en enero dos ciudadanos de Mineápolis murieran por disparos de agentes federales, en el marco de las redadas migratorias masivas activadas por el Gobierno de Donald Trump en el estado de Minesota.

Los demócratas exigen ahora para aprobar presupuestos para esta cartera modificaciones en los operativos para detener a migrantes, como, por ejemplo, que los agentes lleven la cara descubierta o cámaras corporales y que no puedan allanar propiedades sin una orden judicial.

El propio Donald Trump amenazó con encargar a partir del lunes los controles de seguridad de los aeropuertos del país a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si los demócratas no aprueban la financiación de la TSA. 

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