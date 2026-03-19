Mundo - 19/3/26 - 11:29 AM

Gasolina en EE.UU. alcanza los $3.88 por galón, el precio más alto desde 2022

El precio del petróleo ha subido un 46% en lo que va del mes, apoyado por la guerra en curso con Irán.

 

Por: Nueva York/EFE -

El precio medio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó este jueves los $3.88 por galón (3.85 litros), el nivel más alto desde 2022, en medio de la guerra en Oriente Medio, según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

Esta cifra supone un incremento de $0.25 con respecto a hace una semana y de $0.95 si se compara con el mes anterior, cuando se situaba en los $2.93, antes de que comenzara la guerra.

Por su parte, el precio del diésel se sitúa en los $5.00 por galón, de acuerdo con la AAA.

Según medios especializados, la subida de los precios del petróleo por la guerra en Oriente Medio ha contribuido a impulsar los precios del combustible.

Los ataques contra infraestructuras energéticas clave en Oriente Medio aumentan el temor de una escasez global de suministro en el marco de la prolongación del conflicto bélico con Irán.

Catar declaró que los ataques con misiles iraníes habían dañado una instalación clave para la exportación de gas natural licuado (GNL).

Para intentar frenar la subida del precio del oro negro y del gas, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, afirmó que el Gobierno de Donald Trump estudia medidas de emergencia, como desbloquear crudo iraní y usar sus propias reservas.

El precio del petróleo ha subido un 46% en lo que va del mes, apoyado por la guerra en curso con Irán.

Por otro lado, Trump suspendió ayer una ley que exige que todas las mercancías que viajen entre puertos estadounidenses se transporten en barcos nacionales.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el mandatario decidió suspender durante 60 días la Ley Jones para "mitigar las perturbaciones a corto plazo en el mercado petrolero, mientras las fuerzas armadas estadounidenses continúan cumpliendo los objetivos de la operación Furia Épica".

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