Grupos religiosos protestan en Ecuador contra cambio de género en adolescentes

Decenas de personas pertenecientes a grupos religiosos se congregaron este miércoles en una plaza del centro de Guayaquil para manifestar su rechazo ante una reciente sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador. El fallo judicial permite ahora que los adolescentes puedan cambiar su género en el documento de identidad, siempre que cumplan con requisitos específicos.

​Bajo el lema "Con mis hijos no te metas", los manifestantes denunciaron que los magistrados han excedido sus funciones al obligar al Registro Civil a procesar estos cambios en menores de edad. Según los voceros de la protesta, a esa edad el cerebro humano aún no ha completado su desarrollo para tomar decisiones de tal magnitud.

​Los requisitos del fallo constitucional

​Hasta hace poco, la normativa ecuatoriana estipulaba que solo al cumplir la mayoría de edad se podía solicitar la rectificación de sexo o género. No obstante, el alto tribunal determinó que dicho requisito es inconstitucional si la solicitud es presentada por un adolescente que cuente con:

​El acompañamiento de sus representantes legales. ​Informes psicosociales que acrediten un grado suficiente de madurez. ​Una decisión libre, informada y voluntaria sobre su identidad de género.

​Este caso se originó tras una acción de protección interpuesta por los padres de un joven de 15 años, a quien el Registro Civil le había negado el cambio en 2023 alegando que debía esperar a los 18 años.

​Críticas y preocupaciones por la niñez

​La exasambleísta Geraldine Weber advirtió que esta decisión vulnera los derechos de la niñez y podría fomentar el uso de hormonas y procedimientos irreversibles. "Hemos visto casos en otros países donde luego se arrepienten; los niños están siendo influenciados por campañas publicitarias", señaló.

​Por su parte, la pastora Mayra Floril cuestionó la coherencia legal del país: "Si un menor no puede votar, ¿cómo es posible que decida sobre su cambio de género?". Floril enfatizó que la defensa de la familia y los niños une a diferentes credos en esta causa.

​Aunque la sentencia de la Corte Constitucional es inapelable, los colectivos ciudadanos aseguraron que mantendrán las movilizaciones en las calles para mostrar su firme rechazo a lo que consideran una imposición ideológica sobre la identidad biológica.