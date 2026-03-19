Mundo - 19/3/26 - 09:17 AM

Guerra en Oriente Medio frenará crecimiento global en 2026

En términos de servicios comerciales, la OMC prevé una progresión este año del 4.8 %.

 

Por: Ginebra/EFE -

La guerra en Oriente Medio puede reducir un 0.3% el crecimiento de la economía global y en 0.5% el comercio de mercancías en caso de que el conflicto se prolongue y los precios del petróleo y del gas se mantengan altos, dijo este jueves la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En ese escenario, el crecimiento del producto global bruto sería del 2.5%, frente al 2.8% que aún se pronostica, mientras que el comercio de mercancías crecería solo un 1.4%, frente al 1.9% que todavía sería posible si las hostilidades se detuvieran pronto.

Sin embargo, para los países dependiente de importaciones energéticas la guerra podría significar un 1% menos en su crecimiento anual, el doble que para el resto de los países.

"Los aumentos sostenidos de los precios de la energía podrían incrementar los riesgos para el comercio mundial, con posibles repercusiones en la seguridad alimentaria y presiones sobre los costes para los consumidores y las empresas", sostuvo la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, al presentar las nuevas previsiones para el comercio mundial.

La organización confirmó que el comercio mundial de mercancías creció el año pasado un notable 4.6%, resultado de la explosión de comercio de productos relacionados con la inteligencia artificial y la anticipación de las importaciones para evitar la fuerte subida de aranceles anunciada por Estados Unidos el pasado abril.

En términos de servicios comerciales, la OMC prevé una progresión este año del 4.8% , frente al 5.3% del año pasado.

 

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