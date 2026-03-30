Hackers atacan la oficina de estadísticas de Sudáfrica y exigen $100 mil

El Departamento de Estadísticas de Sudáfrica (Stats SA) ha sufrido un ciberataque por parte de piratas informáticos que exigen un rescate de unos $100,000 (unos 87,200 euros) para devolver más de 450,000 archivos sustraídos, informó este lunes ese organismo oficial.

El director general de Stats SA, Risenga Maluleke, precisó que la mitad de la información robada corresponde a solicitantes de empleo que se postularon en línea.

“Nos robaron más archivos relacionados con información de recursos humanos. Tenemos una plataforma de contratación electrónica a la que se puede acceder en línea desde cualquier lugar”, dijo Maluleke a medios locales, sin concretar la fecha del acto delictivo.

Maluleke afirmó que el ciberataque se pudo producir a través de plataformas o herramientas utilizadas por los solicitantes de empleo.

“Podrían haber estado usando un cibercafé, podrían haber estado usando sus teléfonos, que podrían no estar protegidos, y en este sentido, se trata de su información. Por lo tanto, el riesgo es mayor, similar al robo de identidad”, agregó.

En un comunicado emitido este domingo, Stats SA indicó que la brecha de ciberseguridad afectó a una base de datos de recursos humanos.

“El sistema que fue vulnerado es exclusivamente el sistema de recursos humanos disponible para que los solicitantes de empleo se postulen en línea”.

“La oficina nacional de estadística forma parte de una respuesta gubernamental más amplia ante asuntos relacionados con brechas de ciberseguridad”, señaló el departamento.

Stats SA es la agencia oficial de datos de Sudáfrica, responsable de producir estadísticas demográficas, económicas y sociales que se utilizan para orientar la formulación de políticas y la planificación económica.

El grupo de piratas informáticos XP95 se atribuyó la responsabilidad del ciberataque y exigió el pago de $100,000 para devolver el material sustraído, pues, de lo contrario, amenazó con publicar esa información en internet.

Este grupo también se adjudicó recientemente un ataque al Gobierno de la provincia de Gauteng, del que robó 3,6 millones de archivos.

Este tipo de ciberataques han afectado en el pasado a instituciones vinculadas al Gobierno en Sudáfrica.

El Banco de la Reserva de Sudáfrica (SARB), banco central del país, sufrió un ataque en sus sistemas el 12 de agosto de 2022, aunque no tuvo impacto en sus operaciones.

También el Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional padeció el secuestro de unos 1,200 archivos personales el 6 de septiembre de 2021, lo que afectó su servicio de fianzas y correos electrónicos.