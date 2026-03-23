Mundo - 23/3/26 - 10:29 AM

Irán admite contactos con Estados Unidos pero niega que haya conversaciones

El diplomático, sin embargo, rechazó que se haya producido cualquier negociación o diálogo con Estados Unidos durante los últimos 24 días de la guerra.

 

Por: Therán/EFE -

El Ministerio de Exteriores de Irán afirmó este lunes que ha recibido mensajes de Estados Unidos a través de intermediarios, en los que se solicitaban negociaciones para poner fin a la guerra, pero aseguró que no hay conversaciones en curso.

“En los últimos días se han recibido mensajes a través de algunos países amigos, en los que Washington solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, a los cuales se respondió de manera adecuada y conforme a las posiciones de principios del país”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, a la agencia estatal IRNA.

El diplomático, sin embargo, rechazó que se haya producido cualquier negociación o diálogo con Estados Unidos durante los últimos 24 días de la guerra impuesta y subrayó que la postura de la República Islámica de Irán respecto al estrecho de Ormuz y a las condiciones para el fin del conflicto no han cambiado, en una aparente referencia a que continuará cerrado.

Bagaei afirmó que, en las respuestas a Estados Unidos, se “emitieron las advertencias necesarias sobre las graves consecuencias de cualquier agresión contra las infraestructuras vitales de Irán”, y se subrayó que cualquier acción contra las infraestructuras energéticas iraníes será respondida con una reacción contundente, inmediata y efectiva por parte de las Fuerzas Armadas.

Las declaraciones del portavoz se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara este lunes que ha iniciado negociaciones con Irán para poner fin al conflicto y ha ordenado posponer durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní para dar espacio a las negociaciones.

Según el mandatario, en las negociaciones han participado sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes han mantenido contactos con un político “respetado” de Irán que no es el líder supremo, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí.

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Estados Unidos e Israel emprendieron el pasado 28 de febrero su ofensiva contra Irán, cuya represalia se ha extendido a aliados de ambos en la región.

La semana pasada, Teherán había advertido que, en caso de sufrir nuevos ataques contra su infraestructura energética, su respuesta no tendría “contención” y dejó claro que la represalia llevada a cabo hasta ahora ha utilizado solo “una fracción de su capacidad”.

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